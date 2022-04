Miguel Herrera trata de irresponsable a su figura

El entrenador de Tigres no terminó de disfrutar la victoria frente a Queretaro, por actitudes infantiles de uno de sus jugadores, y se lo hizo saber.

Por: Mauro Palacios 11 de Abril 2022 · 10:12 hs

Miguel Herrera, entrenador de Tigres, fue directo y claro con Yeferson Soteldo por las dos tarjetas amarillas que se ganó en el partido ante Querétaro, lo hizo primero en el vestidor como debe ser y luego frente a los micrófonos.

En la primera parte se complicó el encuentro por la roja a Hugo Ayala. Sin filtros, el Piojo apuntó en contra de las malas decisiones del venezolano, quien se fue de partido por protestar al árbitro y luego por quitarse la playera en el festejo de su bonito gol.

“Hoy perdemos un hombre en el primer tiempo y luego viene esa desconcentración de Soteldo que ya estaba amonestado, que además las dos tarjetas son tontas, hay que decirlo. Ya hablamos con él en el vestidor que no podemos recibir ese tipo de tarjetas".

"Si fueran tarjetas por hacer faltas, por hacer alguna circunstancia que el futbol amerita pues bienvenidas, pero las dos, una por reclamar y otra por sacarse la playera, son tarjetas que no tenemos que recibir, sobre todo en el sentido de no sacarse la playera porque hace un golazo, hace un tremendo gol de bandera y termina no siendo satisfactorio".