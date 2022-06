Miguel Herrera volvió a golpear a Gerardo Martino

El entrenador de los Tigres de la UANL analizó el funcionamiento de la Selección Mexicana, después de haber finalizado sus partidos amistosos ante Nigeria, Uruguay y Ecuador.

Por: Mauro Palacios 07 de junio 2022 · 11:31 hs

Miguel Herrera, director técnico de los Tigres de la UANL, dio a conocer su punto de vista respecto al decepcionante funcionamiento de la Selección Mexicana.

"Yo, como entrenador, me parece que la selección no está funcionando. Para lo que yo vi en los inicios y lo que hizo el Tata cuando llegó, hizo un año extraordinario, empezó todo muy bien. Hoy en día me parece que no está funcionando nada de lo que pone en la cancha, el otro día cambió a línea de cinco y Uruguay nos pasó por encima, ayer regresa a su formación madre, que es la que mejor domina el equipo, y tampoco se vio tan avasallador".

El Piojo también reconoció que cuando se dirige a la Selección de México la presión por entregar resultados positivos aumenta y que toda la gente está con el entrenador, pero si no se consiguen, todos están en contra.

"Durante el proceso no le hemos visto más que resultados, decir ganó uno a cero dando lástima pero ganó, fue ganando, está bien, se dieron los resultados, pero acá la verdad es que el equipo mexicano al principio jugaba bien, se veía bien, sólido y hoy no vemos nada de eso".