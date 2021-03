"Modric tiene un Balón de Oro, no se puede comparar..."

Jose Mourinho se deshizo en elogios con Modric en Sportske Novosti. Él le dio la manija de su último Real Madrid e insistió en su fichaje.

Por: AS 25 de Marzo 2021 · 10:23 hs

Después de un tira y afloja entre el Real Madrid y el Tottenham, con Daniel Levy mediante, los blancos se hicieron el 27 de agosto de 2012 con Luka Modric, un jugador que venía de destacar en la Premier y se convertiría en gran estrella en Madrid.

El croata llegó con José Mourinho, que le cedió los mandos de la nave en su último año en el Bernabéu. El centrocampista se adaptó y fue ganando importancia con el paso de las semanas hasta completar 53 partidos a las órdenes del portugués en su primera campaña con cuatro goles y ocho asistencias.

Ahora, confirmado entre la élite de la élite y sin visos de salir de ella en los próximos años, Sportske Novosti repasa la carrera de Luka Modric en un número especial con motivo de su 15 aniversario en la selección con multitud de invitados entre los que está José Mourinho. El portugués se deshizo en elogios hacia el centrocampista croata y cuenta como fueron sus primeros compases de blanco.

Su fichaje y su llegada

Su llegada desde el Tottenham fue un fichaje complicado y una petición de José Mourinho, que explica los motivos de su llegada. "Insistí tanto en traer a Modric al Real Madrid porque tenía todo lo que necesitábamos en el equipo: técnica, visión y lectura del juego, calidad a la hora de tomar decisiones, velocidad de pensamiento, pasaba en largo, en corto, marcaba desde fuera del área, sabía presionar, era inteligente para posicionarse y era intenso. Necesitábamos todo eso en el RealMadrid", afirma el ahora entrenador del Tottenham.

La adaptación, según explica Mourinho a este medio croata, fue sencilla. "Se adaptó de manera muy tranquila al Real Madrid. Al peso del día a día, a la presión del público. Luka es un tipo estable y seguro de sí mismo. Aprendió rápidamente que es el Real Madrid, cual es la dimensión del club y sus objetivos", añade. Para esto, explica Mourinho, fue clave su carácter. "Es un chico que trabaja en equipo. Un gran profesional, que lleva una vida tranquila, disfruta de su familia, trabaja duro y está seguro de sí mismo, pero es modesto a la vez", sentencia.

Un legado de oro

El 10 del Real Madrid cumple 15 años en la selección croata y en este especial de SportskeNovosti, Mourinho no duda en felicitarle por "hacer historia". "Cuando alguien puede hacer historia con sus obras se convierte en inmortal", asegura antes de felicitarle.

Desde el medio croata, le preguntan a quien es comparable y para Mourinho no hay comparación posible. "Luka Modric ha ganado el Balón de Oro, no lo comparemos con nadie...", finaliza The Special One.