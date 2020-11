Mourinho se cambia el apodo: Ya no me siento 'The Special One'

En recientes declaraciones, el técnico porgués dejó claro que "para entrenar solo necesitas tu cerebro y ganar experiencia. El conocimiento solo puede hacerte alguien mejor"

Por: Manuel Rodriguez 19 de Noviembre 2020 · 18:25 hs

José Mourihno se ganó el corazón de la prensa por su sinceridad al hablar. Es un técnico que generalmente no tiene filtros cuando tiene que decir las cosas y, además, siente un profundo amor y respeto por sí mismo. Eso, sin obviar el éxito y respeto que obtiene en cada club que dirige.

El portugués conquista títulos en todos los equipos a donde llega

En ese sentido, años atrás él mismo se autoproclamó 'The Special One'. Desde entonces, miles de aficionados, periodistas y medios de comunicación utilizan ese apodo cuando tienen que hablar de él… hasta ahora.

Resulta que en una entrevista con el portal chino Tencent Sports, el técnico portugués decidió redefinirse. Por ello, renunció al apodo que se puso 16 años atrás, cuando fue presentado como entrenador del Chelsea.

Mourihno ha entrenado a varios de los más grandes jugadores de la década

"Ya no me siento 'The Special One'. Ahora soy 'The Experienced One'. Tengo mucha experiencia. Todo lo que me pasa hoy en el fútbol es un deja vú, lo he vivido todo en el pasado”, expresó Mourinho.

Luego, agregó: “Hay trabajos para los que necesitas una condici��n física especial, como la de un jugador. Un hombre de 40 años no tiene el mismo potencial que uno de 20 o 30, a menos que seas Zlatan Ibrahimovic. Para entrenar solo necesitas tu cerebro, ganar experiencia. El conocimiento solo puede hacerte alguien mejor".

Actualmente, el portugués dirige al Tottenham y marcha segundo en la Premier

Mourinho dirige actualmente al Tottenham y marcha segundo en la clasificación de la Premier League con 17 puntos, a uno solo del líder, Leicester City. El Liverpool acecha, pero Chelsea, Manchester City, Arsenal y Manchester United se quedaron atrás.