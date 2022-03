Nacho Ambriz reconoce el problema de su equipo

Toluca no le encuentra la vuelta para que el funcionamiento del equipo se observe con mucha más continuidad y da una visión muy particular.

Por: Mauro Palacios 05 de Marzo 2022 · 12:41 hs

El director técnico del Toluca, Ignacio Ambriz, reconoció que su equipo ha sido irregular durante estas primeras 8 jornadas, por lo que mencionó que será fundamental conseguir una racha de buenos resultados.

Una regularidad de cuatro partidos y no perder como local, para tener un poco de tranquilidad. Además, resaltó que hay momentos que no le agrada el funcionamiento del equipo durante diferentes lapsos del partido.

“Somos irregulares, necesito buscar una regularidad que nos permita de 3 a 4 partidos buenos resultados, que en casa no perdamos, es una cuenta pendiente porque llevamos dos perdidos. Hay facetas en que el equipo no juega como a mí me gusta”.

“La actitud de todos los muchachos, el compromiso que, cuando no ganas, pareciera que el equipo no tiene el compromiso, las ganas de querer sacar los tres puntos, no es que no lo tenga, hemos tenido muchas distracciones que nos han costado puntos”.

“Enfrente hubo un adversario que juega muy bien y bien dirigido por Jimmy Lozano, me da mucho gusto que esté trabajando en primera división y en el fútbol mexicano, después de esos grandes Juegos Olímpicos y que ganó el tercer lugar”.