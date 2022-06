Nacho Ambriz y la trampa que le hizo a Chivas para quedarse con Pineda

El entrenador de Toluca confesó que herramientas utilizó para conseguir la posible llegada del futbolista del Celta de Vigo.

Por: Mauro Palacios 25 de junio 2022 · 11:56 hs

Se está viviendo una interesante novela entre Chivas de Guadalajara y Toluca para hacerse de los servicios de Orbelín Pineda. Pero esta vez, se conoció una interesante jugada que habría hecho el entrenador Ignacio Ambriz.

Quién comanda el plantel, habló en Fox Sports, y confirmó la estratégia utilizada para que el jugador del Celta de Vigo piense las ofertas, utilizando su vieja amistad.

"A Orbelín yo lo debuté, lo conozco personalmente, es cierto que yo personalmente hablé con él porque tengo una relación buena con él. Después le comenté que, si había una posibilidad de regresar a México, que aquí en Toluca había una posibilidad de poderlo traer y después lo demás lo manejó la directiva. Hoy no puedo opinar más de Orbelín porque no sé nada, no sé qué vaya a pasar con él".

El entrenador debutó y compartió con Orbelín Pineda la etapa en los Gallos Blancos de Querétaro de 2014/15. El gran inconveniente es que el ex Cruz Azul llegó a Celta de Vigo con muchas expectativas pero no fue pedido por el técnico Eduardo Coudet.