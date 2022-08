Nahuel Guzmán habló sobre el Tata Martino y su futuro en Boca

El Patón dijo que el DT del Tri tiene un buen poder de convencimiento para hacerlos creer en su idea

Por: Mauro Palacios 05 de agosto 2022 · 14:16 hs

Se acerca el Mundial de Qatar 2022, en el que participará la Selección Mexicana bajo el mando de Gerardo Martino, un entrenador al que el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, conoce muy bien por sus inicios en Newell´s.

“Siento que o me quedo con el trabajo, el compromiso, pero sobre todo el convencimiento, tiene un cuerpo técnico que no solo trabaja el aspecto futbolístico, para un entrenador que el jugador crean en su idea es una de las claves y él y su cuerpo técnico lo tienen".

“Él ya tiene claro lo que tiene de cara a esta recta final y de mi parte desearles el mayor de los éxitos, estaremos atentos, porque les tocó una zona complicada. Es una persona que aprecio mucho y se merece hacer un buen papel en el Mundial, con esta selección”.

Desconoce interés de Boca Juniors, algo que trascendió en los últimos días, ya que el Xeneize está en búsqueda de un portero para la próxima Copa Libertadores.

“Escuché o leí algo, no estoy al tanto de nada, no sé si hubo una versión oficial o no. Agradezco que todavía haya cierto reconocimiento para mi trabajo, es lo que trato de hacer, trabajo para seguir estando entre los mejores y no es una cuestión individual, es un colectivo y hacer las cosas bien me permite estar entre los mejores. Desconozco si hay algo real, estoy cien por ciento focalizado en Tigres, en seguir siendo protagonista. Tigres también se merece ese respeto de mi parte”.