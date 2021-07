Newell's Old Boys podría tener un jugador color Vinotinto

Luis Mago estaría en conversaciones para firmar con el club argentino

Por: Gerardo Romero 20 de Julio 2021 · 17:46 hs

El defensor de la Selección Nacional de Venezuela, Luis Del Pino Mago, estaría cerca de dejar la Universidad de Chile para poner rumbo a Argentina, son un equipo que estaría bastante interesado en adquirir sus servicios.

Se trata de Newell's Old Boys de Argentina, equipo que pretende obtener su ficha ante el buen rendimiento físico que ha demostrado en la competencia chilena, generando el interés de la directiva.

La información se dio a conocer este lunes por el portal web chileno En Cancha, el cual afirmó que el cuadro rojinegro estaría buscando acordar un préstamo con opción a compra para fichar al futbolista zurdo de 26 años, quien registró una buena actuación en la recién culminada Copa América.

A pesar que el criollo sólo disputó un encuentro en el campeonato austral durante la temporada 2021, otro en Copa Libertadores y cuatro más en la Copa América disputada en Brasil, el jugador ha demostrado una gran calidad de juego, la cual prevén mejorar con el desempeño del balompié argentino.

Todavía Old Boys no ha recibido una respuesta por parte de la Universidad de Chile, debido a que el cierre del mercado en Argentina está programado para el 29 de julio, por lo que todavía quedan algunos días para presentar una oferta que cause interés.

La ventaja para Mago es que el club argentino necesita con urgencia un defensor de pie izquierdo y el nativo de Cumaná ofrece esa posibilidad.

En caso de concretarse el pase, este sería el tercer club extranjero del venezolano, luego de haber jugado también en Palestino de Chile.