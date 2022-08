Neymar envió unas conmovedoras disculpas hacia Mbappé tras su pelea

Neymar y Mbappé se reunieron con el entrenador y el asesor deportivo para limar sus asperezas.

Por: Redacción Pasión Fútbol 16 de agosto 2022 · 13:19 hs

La mala relación entre Neymar y Kyllian Mbappé es lo único de lo que se habla en Europa, la misma quedó en evidencia luego del partido entre el PSG y el Montpellier, donde el jugador sudamericano no le ha dejado ejecutar un penal al francés, quien había errado el primero.

Por este motivo los altos directivos del equipo de la capital de Francia actuaron rápidamente y se reunieron con ambos jugadores para tratar de resolver el tema.

Neymar se enteró que Mbappé le pidió a los directivos su salida, por este motivo el capital de Brasil le dio Like a unos comentarios en Twitter donde señalan a Mbappé como “dueño del PSG”.

Por este motivo tanto Galtier como Luis Campos, se reunieron con los jugadores y les pidieron encarecidamente que resuelvan sus diferencias y que esta interna no se traslade al terreno de juego.

La disculpa del diez brasilero

Por este motivo Neymar, le pidió disculpas a Mbappé por su comportamiento en las redes sociales.

Crisis en PSG: Messi y Mbappé involucrados en una tensa relación

El creciente ego de Mbappé esta causando estragos en PSG, el delantero francés ya se peleo con Neymar y ahora Messi para ser su nueva víctima. Su mala relación con el brasilero era ya conocida, Mbappé llegó a pedir la salida de Neymar del equipo, por este motivo el ambiente en el vestuario es hostil.

Por la gran amistad entre Neymar y Messi, Mbappé no quiere acercase a Messi, algo que quedo demostrado en cada jugada ante el Montpellier, donde el francés no quería asociarse con Messi, en varias oportunidades opto, por no devolverle el pase al rosarino e intentar la jugada personal.

La imagen que demuestra esta mala relación

Durante una pausa en el primer tiempo, el delantero francés decidió no acercarse a Messi en ningún momento, ya que el exjugador del Barcelona se encontraba dialogando con Neymar. Es claro que Mbappé ya no es parte del grupo y su ego esta siendo perjudicial para el PSG.