Neymar le dedico unas palabras a Messi: “Felicidades Hermano HDP”

El 10 de Brasil, Neymar Jr, le dedico emotivas palabras a Messi tras la victoria de argentina en el Maracaná.

Por: Facundo Agudo 11 de Julio 2021 · 14:38 hs

La selección argentina derroto a Brasil por 1-0 y se convirtió en el campeón de la Copa América, además Messi logro su primer título con la selección mayor de su país. Tras este campeonato, se logró cortar una seguía de 28 años y además se cortó en Brasil contra ellos y en el Marcaná, tras los 90 minutos y la consagración argentina todos fueron a abrazar y victorear a Messi.

Entre estos saludos, Messi se saludo con su amigo y ex compañero de equipo Neymar, los dos astros, se saludaron amablemente y hasta compartieron una charla, donde también participo Paredes, compañero de Ney en el PSG. En el dia de hoy, Neymar se tomo el trabajo de publicar un emotivo mensaje en Instagram, donde cuenta que hablaron con Messi tras la finalización del encuentro y en medios de los festejos de argentina.

"Perder me duele, me duele. Es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer, cuando perdí, fui a darle un abrazo al más grande y el mejor de los que vi jugar. Mi amigo y mi hermano Messi. Disfrutá de tu título, el fútbol estaba esperando este momento", publicó Neymar en su perfil oficial de Instagram junto al video del abrazo con Leo. Sin dudas, una de las amistades más grandes que dejó el fútbol moderno y una de las duplas más letales en el ataque, esperemos que puedan volver a jugar juntos.