Neymar llora la muerte del músico MC Kevin, que falleció luego de tirarse a una piscina de un quinto piso

El futbolista dejó su mensaje en las redes lleno de tristeza por la pérdida del ídolo, quien era su amigo.

Por: Redacción Pasión Fútbol 18 de Mayo 2021 · 10:11 hs

Neymar recibió una de las peores noticias que podía recibir. El músico brasileño MC Kevin, de tan solo 23 años, falleció en un hotel de Río de Janeiro al tirarse de un quinto piso a una piscina.

MC Kevin y Neymar eran muy amigos y es por eso que el clrack del PSG le dedicó sentidas palabras en su cuenta de Instagram y cambió la imagen del perfil por la cinta negra, símbolo del luto.

"Sin creer, 23 años ....

chico, te juro que no sé qué decir ...

Solo para agradecerle el cariño que me tenía, tatuaje, remera, fotos, cuadros, tacos, remeras y etc. Estoy seguro de que aún te abrazaré y te agradeceré por confiar en mí, en la persona que soy. Vete en paz chico !!!

"Dije estas cosas para que tengas paz en mí. En este mundo tendrás aflicciones; sin embargo, ¡ten buen ánimo! He vencido al mundo" ������ MC KEVIN", escribió Ney.

El músico brasileño MC Kevin, era uno de los mayores nombres de la escena del funk carioca, y murió a los 23 años luego de caer de un quinto piso en un hotel de Río de Janeiro, y se sospecha que intentó arrojarse desde las alturas a una piscina, en una imagen parecida al salto al vacío que hizo el músico argentino Charly García en marzo de 2000, en Mendoza.



La policía informó este lunes que sospecha que Kevin Nascimento Bueno, quien estaba en el mejor momento de su carrera, intentó arrojarse a la pileta desde el balcón del quinto piso de un hotel pero su cabeza impactó contra el borde.



El joven artista de la escena del funk carioca o funk brasileño murió el domingo por la noche en un hotel de Barra de Tijuca, zona oeste de Río de Janeiro.



La esposa de MC Kevin y músicos amigos declararon este lunes en la comisaría y en principio está descarta la hipótesis de suicidio, según el canal de noticias GloboNews.



El músico se había casado hace dos semanas en una playa mexicana y había compartido con su esposa el último show que dio, en una discoteca de Barra de Tijuca, zona oeste de Río, el sábado.



MC Kevin tenía 8,6 millones de seguidores en la red social Instagram, en donde se había mostrado con la indumentaria del Paris Saint Germain de Neymar.





Además era hincha del Santos, equipo en el que Neymar jugó en Brasil antes de partir a Europa para continuar su carrera.

Un posteo en la cuenta de Instagram del músico convocó a sus fans a acercarse al "velorio abierto" que se le hará entre las 4 y las 8 de la mañana del martes en un club de Río de Janeiro.

Sin dudas que su gran amigo Neymar lo acompañará a la distancia.