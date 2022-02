Neymar no sería feliz en el PSG según un antiguo compañero

Este ex compañero de Neymar en Brasil comentó que el delantero no es feliz en el PSG

Por: Alejandro Liporacci 20 de Febrero 2022 · 12:31 hs

El retirado futbolista brasileño Roberto Brum y que fue compañero de Neymar JR. en su etapa con el Santos, aseguró el atacante no está siendo feliz en el París Saint-Germain, y que el mismo necesita recuperar su alegría y la paz que tenía el '10' en sus tiempos con el 'Peixe'.

"Prefiero el chico Neymar, juguetón. Incluso cometiendo errores por algunos excesos, pero dentro de sus características. Hoy veo triste a Neymar. No está completamente contento. Se lo he dicho a Neymar varias veces. Cuando una persona a menudo te dice una mentira, termina convirtiéndose en una verdad", señaló Brum.

"Si yo fuera uno de los mentores de Neymar y tuviera esta libertad, él me llamaría: 'Brum, guíame', yo diría: 'Ve por aquí. Trabaja, quédate en el tuyo. Pídele a tus amigos ahora que te den un poco de tiempo para centrarte en el futbol. Rescata a ese Neymar de nuevo'. Es un chico maravilloso, tiene un brillo, una gracia. La gente envidia eso. El mejor jugador que he jugado en mi vida", indicó el ex jugador del Santos.

"Atrapa a Neymar con dificultad para encontrarse como un ser humano, perdiendo su identidad. Y luego trata de ser un personaje que no es. Introvertido, más cerrado. Va mal. Porque Neymar es juguetón, alegre, chico, sombrero y firma un gol. Se pone rígido. Discutiendo con el oponente, con el árbitro", recalcó Brum.