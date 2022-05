Nico Sánchez reemplazará a Guille Franco

Será la primera experiencia para el defensor argentino que dejó el fútbol hace muy poco y es muy querido en Rayados.

El Club Monterrey anunció el regreso de un histórico, pero ahora en su etapa de entrenador, pues el argentino Nicolás Sánchez volverá a la institución pero ahora dirigiendo al conjunto de Raya2 Expansión.

La Liga de Expansión MX será la primera prueba de Nico Sánchez como entrenador desde que se retiró de las canchas jugando en la liga de Argentina.

"Mi gran ilusión también es, aportar mi granito para el Club, para seguir fortaleciendo las bases, para ser parte de este crecimiento".

"Darle las herramientas a los chicos para que puedan jugar al máximo nivel, inspirar a los chicos para que se puedan desenvolver de la mejor manera, eso me motiva, que los chicos puedan llegar a competir".

"Yo voy por todo, también saber escuchar, no pienso que me las sé todas y se hará lo que yo diga porque yo he jugado, simplemente entendernos, lograr una comunión entre todos. Mi gran ilusión es aportar mi granito al club para seguir fortaleciendo las bases, voy a dejar todo lo que es Nicolás para que le vaya bien al club".