“No es cierto”: Pep Guardiola destrozó a Neymar

Neymar no será jugador del Manchester City y fue el propio entrenador español, Pep Guardiola, quien lo confirmó en conferencia de prensa. Por este motivo este rumor tuvo pocas horas de vida, a pesar de esto las preguntas de donde seguirá su carrera Neymar sigue siendo un misterio.

Por el momento el astro brasilero, sigue siendo el delantero del PSG juntó a Lionel Messi y Mbappé durante la gira del equipo francés por el continente asiático. Por este motivo Neymar sigue viendo como las puertas de los gigantes de Europa sigue cerrándose.

El presidente del PSG le propuso al Manchester City un intercambio por Bernardo Silva, pero este fue rechazado directamente por Guardiola. Por este motivo el propio entrenador fue el encargado de confirmar esta negativa.

“Lo siento, pero no es cierto. Su información no es correcta, Neymar es un jugador increíble y la información que tengo es un tipo increíblemente agradable. Pero no está bien… ¡Cada verano el City va a comprar 150 jugadores!”