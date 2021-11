¿No lo quieren soltar? PSG saca las garras con un nuevo llamado a Messi

El equipo no quiere que forme parte de la convocatoria de Argentina

Por: Gerardo Romero 08 de Noviembre 2021 · 19:15 hs

El delantero del París Saint Germain (PSG), Lionel Messi, volvió a ser el líder de la convocatoria de la selección de Argentina para jugar la doble fecha FIFA correspondiente a las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial de Qatar 2022, aunque no todo fue positivo sobre este hecho.

Lo que sucede es que el combinado albiceleste se enfrentará a los combinados nacionales de Uruguay Y Brasil, suelos que se convertirán en unos de los más importantes y decisivos para los dirigidos por Lionel Scaloni, hecho que causó el rechazo de la directiva parisina por el desgaste que podrían representar para Lionel Messi, quien no está al 100% tras las molestias que sufrió recientemente.

"No estamos de acuerdo en dejar ir por selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o que está en fase de rehabilitación. No es lógico, y este tipo de situaciones merecen un acuerdo real con la FIFA", dijo el director deportivo del PSG, Leonardo, para el diario Le Parisien.

Es importante recordar que el delantero argentino ha venido presentando molestias en sus rodillas, hecho que lo obligó a estar fuera de la convocatoria para los partidos de Champions League y de la Ligue 1, por lo que desde el PSG no consideran algo lógico que forme parte del seleccionado nacional.

La presencia de Messi también puede estar vinculada a un apoyo anímico más que deportivo, debido a que es uno de los mejores futbolistas del mundo y pieza importante del equipo.