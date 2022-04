No se ilusiona: Fernando Ortiz no asegura su continuidad en el América

El técnico esperan mantener la racha ganadora en lo que resta de torneo

Por: Gerardo Romero 12 de Abril 2022 · 19:20 hs

La directiva de las Águilas del América se estaría planteando la posibilidad de mantener a Fernando Ortiz como director técnico del club debido a los grandes resultados que ha conseguido en la presente temporada. Sin embargo, el entrenador no se permite ver hacia el futuro a pesar de los rumores.

“Escuché las palabras del presidente y estoy agradecido. Soy realista y consciente de mi presente. No me puedo visualizar más adelante porque no lo sé. Quiero vivir el presente, ganamos un partido en casa, es una situación diferente a la que arrancamos. No me permito pensar en una situación diferente porque me engañaría a mí mismo”, dijo.

“Mi sueño es estar acá sentado hablando con ustedes y dirigiendo al mejor equipo de México. No me permito, sé por que estoy acá. El día de mañana, si llegara a suceder, sería algo concreto y podría afirmar. Estoy agradecido de las palabras del presidente y jugadores, pero soy consciente de mi situación”, expresó.

Ortiz detalló que ha trabajado arduamente con el estado mental de los jugadores para mejorar el ánimo tras la mala racha que tuvieron a principio del torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

“Desde el primer día que llegué a hacerme cargo del equipo siempre fui claro con los jugadores, ellos tenían que creer en sus condiciones deportivas y tocar el estado anímico que necesitaban”, declaró.

“Al jugador no hay que mentirle, esa es la base de la credibilidad de un entrenador, nunca les he esquivado a la verdad porque eso te puede llevar a tomar decisiones que debes tomar como entrenador. Al decir la verdad, saben que tienen que entrenar par aganarse un puesto y lo ven bien. La verdad siempre es muy valorada por los jugadores y soy agradecido de sus palabras”, sentenció.