“No tengo palabras para describir a Leo Messi”

Por: Facundo Agudo 14 de Septiembre 2021 · 13:20 hs

Mauricio Pochettino es el Dt del PSG, además es argentino y oriundo de la Ciudad de Rosario, igual que Lionel Messi, el flamante fichaje del Paris Saint-Germain. A horas del debut de Messi en Champions League con otra camiseta, el DT argentino dejo unas palabras de elogios para el astro argentino.

“No pensaba que eso sería posible, y cuando una oportunidad como esa se presenta y todo va tan rápido, es posible que no nos demos cuenta de inmediato. No creo que se la persona más apropiada para describirlo. No tengo palabras. Hay mucha gente que tiene un vocabulario más amplio para describir a Leo como se merece. Será considerado siempre entre los mejores del mundo. Desde que llegó, se ha adaptado muy rápido y ha entrenado muy bien, intentando alcanzar su más alto nivel lo más pronto posible”, comenta el entrenador argentino.

Messi en su llegada al Bélgica

El día de mañana, a las 16 horas de argentina, el PSG visitara al Club Brujas de Bélgica por la primera fecha de la fase grupos de la Champions League y este partido será un hecho histórico ya que Messi debutara en esta competición con una nueva camiseta y además será el inicio del camino en este torneo para el PSG que sueña con levantar la Orejona.

En la pasada edición de este torneo el PSG fue eliminado en la semifinal ante el Manchester City de Pep Guardiola, club con el justamente comparte el Grupo A de esta edición 21/22.