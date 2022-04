Nuevo presidente de Gallos sorprende con su objetivo para el club

José Antonio Núñez descartó que el equipo cambie de ciudad

Por: Gerardo Romero 03 de Abril 2022 · 10:31 hs

El nuevo presidente de los Gallos Blancos de Querétaro, José Antonio Núñez, descartó la posibilidad que el club sea trasladado a Sinaloa y expresó que su sueño es mantener el club en la ciudad queretana, especialmente porque todavía existen contratos comerciales por cumplir pese a las sanciones impuestas por la Liga MX tras la trifulca que se registró el pasado 5 de marzo.

"Nadie quiere que el club salga de Querétaro, nadie; ni Jorge Alberto ni la Liga ni los patrocinadores, mucho menos los aficionados ni nosotros. En lo personal pienso que el único lugar donde debe estar Querétaro es en Querétaro", dijo el directivo en su presentación oficial.

Asimismo, Núñez detalló que la familia Hank, dueña del certificado de afiliación del club Querétaro, ha recibido al menos tres ofertas por el club, aunque todavía no han decidido a quién se le venderá para cumplir con lo establecido en la junta de dueños que se realizó posterior a los hechos de violencia en el Estadio La Corregidora.

"La directiva tiene un plazo perentorio el cual me va a tocar a mí garantizar esa transición. Yo me estoy ocupando del presente y de, quizás, sembrar las bases del próximo torneo, donde les puedo decir que he contado con todos los patrocinadores del equipo, hemos encontrado el respaldo de todas las autoridades eso me da fuerza para salir adelante, corregir la historia porque estamos seguros que este incidente no representa a Querétaro", destacó.

El presidente sostuvo que actualmente están trabajando en un protocolo para poder ocupar de nuevo el Estadio La Corregidora para los juegos como local en lo que resta del torneo Clausura 2022.