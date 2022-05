Ochoa y sus sueños, para muchos son imposibles de cumplir

El arquero de las Aguilas se refiere a sus próximos sueños con su equipo y con la selección mexicana. ¿Será mucho?

Por: Mauro Palacios 12 de mayo 2022 · 13:33 hs

Guillermo Ochoa se muestra muy felíz en esta etapa con Fernándo Ortíz como entrenador y no deja de soñar. El portero del Club América y de la Selección Mexicana señaló que se ve triunfando con las Águilas y con el Tri en el Mundial de Qatar 2022.

"Mi sueño ahora mismo es poder entregarle un campeonato a la gente de América, a mi familia que son los que sufren conmigo las derrotas y festejan los triunfos. El hacer algo histórico con la Selección Mexicana y por qué no, quizás jugar con el Real Madrid, todavía no me retiro".

Ochoa, se encuentra disputando la Liguilla con América en este Clausura 2022, y si nada extraño sucede, será el arquero titular de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022, así que estos dos objetivos suenan muy reales para él.