Olympique de Lyon ofrece un jugador al Barcelona

El Lyon ha ofrecido a una de sus estrellas al Barcelona, el jugador del equipo francés termina su contrato en 2023 y no quiere renovarlo, por este motivo el Olympique quiere sacar el máximo provecho.

Por: Facundo Agudo 17 de junio 2022 · 10:03 hs

El Lyon quiere sacarle la máxima tajada a Houssem Aouar, el jugador termina su contrato con el club francés en 2023 y no tiene deseos de renovarlo, por este motivo el Lyon lo ha ofrecido al Barcelona.

El Olympique de Lyon ha tasado a Aouar en una suma cercana a los 20 millones de euros, cifra accesible para critica economía del Barcelona que piensa la operación, pero la realidad es que tiene otros jugadores en mente.

El Barcelona quiere si o si reforzar su mediocampo con Bernardo Silva, este es el jugador pedido por Xavi en caso de que Frenkie De Jong se marche. A pesar de esto el equipo culé no descarta a Aouar, el jugador es grandioso, pero hasta que el Barcelona no cierre otras operaciones no ira por el jugador del Lyon.

Cambio de jugadores entre Barcelona y Lyon

Por este motivo el Lyon le ofreció al Barcelona un intercambio, la idea es sumar a Samuel Umtiti para así reducir los 20 millones que cuesta Aouar, ahora el Barcelona se lo piensa más seriamente, ya que el defensor francés Umtiti no es tenido en cuenta por el entrenador y el Barcelona quiere darle salida lo antes posible.

Otros de los posibles destinos de Aouar es dentro de la liga española, los equipos interesados en sumarlo son Real Betis y Sevilla.