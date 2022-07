Operativo retorno: Barcelona sueña con el regreso de Lionel Messi

Barcelona y su presidente Joan Laporta, reconocen que su máximo deseo es la vuelta de Lionel Messi al club.

Por: Facundo Agudo 29 de julio 2022 · 11:30 hs

Durante la presentación de Koundé, Laporta, el presidente del Barcelona aseguró que no quiere detener el mercado de pases y por este motivo confesó que el operativo retorno de Lionel Messi es más que un deseo.

La salida de Messi del Barcelona, dejo una herida en el club que no para de sangrar, por este motivo el Barcelona que ha comenzado a renacer y poco a poco sale de la crisis, sueña con la vuelta del astro argentino al club, por este motivo Laporta dio unas palabras al respecto.

Joan Laporta quiere hacer un pacto de paz con Messi, para si poder soñar con la vuelta al club del máximo ídolo del Barcelona. "Es una aspiración que tengo como presidente y me gustaría que sucediera, he sido corresponsable de ese final que considero provisional. La etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos, acabó muy condicionada por razones económicas y tenemos una deuda moral, en ese sentido nos gustaría que el final de su carrera sea con la camiseta del Barça y aplaudido por los campos a los que vaya".

"Creo que conseguiremos hacer realidad que Messi se retire en el Barça", con esta frase Laporta cerró su discurso en la presentación de Koundé y por este motivo todos los aficionados del Barcelona rezan para que Messi vuelva a vestir la camiseta blaugrana en 2023.