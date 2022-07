Orbelín Pineda deja sin palabras a México tras revelar el motivo por el que siguió en Europa

El jugador confía en poder tener una mejor temporada en España

Por: Gerardo Romero 15 de julio 2022 · 20:03 hs

El futbolista mexicano y antiguo jugador del Celta de Vigo de España, Orbelín Pineda, sorprendió a toda su afición en México y finalmente reconoció que tuvo contactos con las Chivas de Guadalajara y los Xolos de Toluca, y estremeció a todos al revelar el verdadero motivo por el que quizo permanecer en Europa.

La figura destacó que su objetivo era mantenerse en el viejo continente para poder conseguir una nueva oportunidad en algún equipo por el mal desempeño que registró dentro del Celta, dando como motivo lo difícil que le fue abandonar su país para poder saltar el charco.

"Agradezco a todas las personas que estuvieron cerquita de mí, que estuvieron preguntando mi situación como Nacho Ambriz, Ricardo Peláez, Sinha; la verdad hay que saber agradecer, porque nunca sabemos dónde podemos estar", comentó en entrevista con Fox Sports.

Ahora, Pineda logró su objetivo y recientemente se convirtió en el refuerzo del AEK de Grecia, club en el que estará bajo el mando de Matías Almeyda, lo que representa una gran oportunidad deportiva para el delantero, quien espera tener un gran año en el viejo continente.

El atacante también destacó en la entrevista lo complicado que es ser un elemento de banca, algo que vivió en el Celta, especialmente tras tener un papel tan protagónico en los equipos en los que jugó dentro de la Liga MX.

"Venía de jugar casi todos los partidos, llego a Celta y me toca una posición en la que no me daban minutos, y ahí empieza una situación, tu cabeza da vueltas y preguntas qué pasó", sentenció.