Oribe Peralta lo cuenta todo ¿piensa en el retiro?

El jugador está contento de formar parte de Chivas

Por: Gerardo Romero 08 de Septiembre 2021 · 17:15 hs

Oribe Peralta no está atravesando el momento que deseara con las Chivas Rayadas del Guadalajara, debido a que no está viendo la cantidad de minutos que él y los fanáticos quisieran, aunque esto parece no ser un impedimento para apagar la emoción que muestra al formar parte del conjunto blanquirrojo.

La mala noticia para los fanáticos es que “El Cepillo” aceptó que si no consigue encajar en el esquema de Víctor Manuel Vucetich tendría que pensar en su futuro deportivo, entre lo que podría estar el retiro

Peralta tiene contrato con Chivas hasta diciembre de este año, teniendo la propuesta de la directiva del Rebaño Sagrado de participar en el club pero desde otras áreas, lo que podría facilitar aún más la decisión de retirarse.

“Habrá tiempo para platicar, para hablar de qué es lo que se viene, también el decidir o tomar mi decisión sobre la situación, pero físicamente estoy muy bien, entonces espero que haya oportunidad de seguir, y si no es aquí, habrá otra oportunidad, y si no, estoy listo para afrontar lo que se venga, la verdad es que a lo largo de mi carrera gracias a Dios he sido bendecido, entonces no me podría quejar por nada, estoy bien con cualquiera de las decisiones que ocurra”, dijo Peralta en conferencia de prensa.

El delantero de 37 años aseguró encontrarse en un buen estado físico, lo que demuestra que quiere seguir jugando, aunque los minutos no han sido sus amigos, sumando apenas un gol en este lapso.

“Hay decisiones en la vida y en el futbol que no nos corresponde tomar, al menos yo trato de hacer lo que toca, apoyar y trato de aportar desde donde esté, el jugar o no jugar no me imposibilita para poder ayudar, aportar, trato de siempre compartir mi punto de vista sobre cada situación que atravesamos y compartir esa experiencia”, añadió.