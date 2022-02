Oscar Ruggeri le devolvió con una bomba a Sergio Goycochea

El ex defensor de la Selección Argentina arremetió contra el histórico portero luego de que este lo criticara como persona.

Por: Mauro Palacios 15 de Febrero 2022 · 14:16 hs

La semana pasada, Oscar Ruggeri contó cómo fue intentar sacar a Diego Armando Maradona del consumo de drogas con un crudo relato. A pesar de esto, Sergio Goycochea, ex compañero del Cabezón, salió a criticarlo en público. El campeón del mundo en México 1986 no se quedó callado, y contraatacó.

“Vos prestás plata y sos difícil cuando la reclamás. Cuando reclamás sos el difícil, 'se hace el difícil'. Siempre soy difícil yo. No devuelven la plata y encima el que da la plata es difícil. Ya es un tema de acreedores, ya entendí por dónde viene el tema. Ustedes (señalando a sus compañeros) dicen 'uh' porque no tienen ni idea. Ustedes no la sacaron y la pusieron. No era un vuelto, eh”, expresó Oscar Ruggeri, mostrándose muy molesto.

Luego, continuó hablando en ESPN y contó que le prestó mucho dinero, en dólares, al suegro de Goycochea, pero la cosa salió mal. Según el ex defensor, el ataque del ex arquero viene por ese lado y no por lo que dijo días atrás sobre la salud de Diego. “La película está contada como quiere cada uno. Entonces, ¿Quién es difícil? Yo, como siempre. Cuando vos prestas plata y después la pedís, sos un hijo de p…”, dijo el Cabezón.

“¿Te sentarías a comer con Oscar Ruggeri?”, le consultaron a Sergio Goycochea. “No, por qué. No tengo ganas ahora. Esta semana no tengo ganas. Y la semana que viene tampoco”. Tras las contundentes palabras de Goyco, retrucaron: “¿Y nunca tampoco no?”. “No, por ahí no...”, intentó cerrar el tema. "Es un gran jugador, campeón de todo y capitán”, pero cuando le preguntaron cómo es como persona: “No lo sé, es muy difícil. Qué se yo. Prefiero pasar en esta también y no generar polémica...”.

Pero no quedó ahí. Posteriormente, el rumbo de la entrevista volvió a caer en Oscar Ruggeri, pero esta vez hicieron foco en las declaraciones del ex defensor central sobre las adicciones del Diez y Goycochea arremetió: "Yo creo que cada uno con su vida puede hacer lo que quiera. Uno puede hablar, aconsejar y obviamente emitir una opinión, pero cuando del otro lado deciden una cosa es muy difícil cambiar. Es así. Aparte son cosas que la verdad que son muy íntimas. Y hoy no estando Diego, la verdad que no me gusta hablar”, explicó Goyco.

“Es muy personal. Y hoy te colgás medalla diciendo ‘no, yo quería..’. Punto. Yo prefiero no hablar y prefiero no hablar más de Diego. Te digo la verdad, de corazón. Porque me han llamado de todas partes del mundo y no he hablado. No me hace bien hablar, porque me ha costado mucho. No me quiero colgar banderas que no me corresponden y que se malinterpreten. No quiero eso con Diego”, destacó.