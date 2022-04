Oswaldo Sánchez lanza contundente crítica sobre los futbolistas mexicanos

El jugador sorprendió a todos al asegurar que solo piensan en el físico

Por: Gerardo Romero 12 de Abril 2022 · 21:06 hs

El exfutbolista mexicano Oswaldo Sánchez sorprendió a sus fanáticos al enviar un contundente mensaje de crítica a los actuales jugadores que podrían representar a la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022 a finales de año.

En entrevista con Toño de Valdés para su canal de YouTube, el exportero de la Selección Mexicana se mostró a favor de los procesos, aunque resaltó que muchos de los jugadores están más preocupados de otras cosas que de su desempeño en el campo de juego.

"Yo sí creo en los procesos y me da mucha tristeza que seamos campeones del mundo Sub 17 y campeones olímpicos y que no podamos consolidar algo grande en selección mayor (...) ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con los futbolistas de hoy en día? Y lo digo con todo respeto, están más preocupados por el cortecito, que los tatuajes, que el carrote, que las viejotas", expresó.

Asimismo, el exjugador de Chivas y Santos Laguna aseguró que él conocía el momento en el que podía relajarse para no afectar su rendimiento en la cancha.

"Sabía en qué momento podía desvelarme, tomarme mis copas, hacer pachanaga. Creo que todo se puede hacer en esta vida pero debemos encontrar el tiempo para las cosas", comentó.