Otra leyenda del Sevilla anuncia su retiro del fútbol

El delantero Luis Fabiano no pudo superar la lesión que lo alejó de las canchas por cuatro años

Por: Gerardo Romero 14 de Diciembre 2021 · 19:44 hs

El futbolista brasileño y exjugador del Sevilla español, Luis Fabiano, de 41 años, anunció su retiro oficial del fútbol luego de pasar cuatro años luchando contra su propio cuerpo para intentar superar una lesión que lo alejó de las canchas y afectó su carrera deportiva.

La noticia de su retiro la dio a conocer a través de un video compartido en su cuenta de la red social Instagram, donde lamentó que tras muchas cirugías, entrenamientos e intentos para regresar al máximo nivel no pudieron ser lo suficiente para lograr su objetivo.

"¡Ha llegado el momento! En los últimos cuatro años he luchado mucho contra mi cuerpo para volver a hacer lo que más me gusta. Fueron muchas horas de tratamiento, entrenamiento, fortalecimiento, cirugías, que fueron dos, pero no gané esta batalla", indicó Luis Fabiano en sus redes sociales.

El histórico jugador que alcanzó seis títulos en Nervión, regresó al futbol de su país en 2018 y desde entonces se carrera se ha visto fuertemente afectada por las lesiones. En las últimas temporadas terminó vistiendo las camisetas de equipos en la tercera división para mantenerse activo.

Durante su etapa en el Sevilla (2005-2011), el brasileño disputó 229 partidos y consiguió 104 goles formando una de las parejas más letales del club con Fréderic Kanouté. En este lapso logró dos Copas de la UEFA, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España.

"Ha anunciado nuestro querido Luis Fabiano que cuelga las botas. Siempre recordaremos en el Ramón Sánchez-Pizjuán a ese delantero que tanto nos hizo levantarnos del asiento y que marcó un antes y un después con 6 trofeos. Leyenda de Nervión", detalló el Sevilla FC en su cuenta de Twitter al conocer la noticia.