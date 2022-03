Otro duro golpe para el Chelsea

La sanción impuesta por el gobierno británico a Roman Abramovich llevo a que el banco inglés Braclays congele las cuentas del club.

Por: Facundo Agudo 12 de Marzo 2022 · 13:50 hs

El banco ingles Braclays ha congelado las cuentas del club y lo dejo inhabilitado en el uso de tarjetas de crédito, esta medida es consecuencia a las sanciones impuestas por el gobierno británico sobre Abramovic, dueño del club.

El Chelsea tiene bloqueado las operaciones con jugadores, la venta de entradas y de merchandising, solo y mediante un permiso especial de gobierno puede seguir operando y pagándole a sus empleados.

Esta situación ha dejado al Chelsea un momento crítico ya que muchos de los empleados del club tienen tarjetas en Barclays y por ende no pueden utilizarlas, ya que son tarjetas emitidas para el club, debido a esto los empleados no pueden acceder a sus cuentas y el club, por el momento y a pesar del permiso del gobierno británico, no puede abonar los salarios.

Desde el club confían en que la situación mejore pronto y que el gobierno inglés le habilite la operación de venta, lo que finalmente separaría a Abramovich del club y todo volvería a la normalidad.