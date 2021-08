Otro equipo grande se suma a la lucha por Haaland

Este año, el equipo de Baviera no ha hecho ningún fichaje. Es cierto que puede aterrizar en Múnich Sabitzer o algún que otro jugador, pero no hablamos de un gasto considerable. Hay clubes con mucho dinero, como el Chelsea, o algún otro que atrae a Haaland, como el Real Madrid, y es por esto que el club bávaro no lo tendrá fácil si quiere hacerse con los servicios del noruego.