PSG presentará al reemplazo de Pochettino la próxima semana

El conjunto parisino ya tiene atado al reemplazante del entrenador argentino para el banquillo

Por: Alejandro Liporacci 02 de julio 2022 · 23:22 hs

Una nueva era comenzará en el París Saint Germain con la salida del entrenador argentino Mauricio Pochettino, al ex entrenador del Tottenham Hotspur se le acabó su crédito en el equipo francés, y su ciclo como técnico parisino ha llegado a su fin.

Como entrenador del elenco del PSG, el técnico argentino no se va con las manos vacías pues su palmarés aunque corto, no estaría mal en otras condiciones. Pochettino logró obtener la Supercopa y Copa de Francia de la temporada 2020-2021, así el último título de la Ligue One, aunque esté último supo a poco con toda la inversión que realizó el club, y que no terminó de ganar la Champions League.

ADIÓS POCHETTINO, HOLA GALTIER

Ante la ya declarada salida de Pochettino, el PSG ya ha conseguido un nuevo entrenador que espera conseguir los objetivos planteados dentro de la institución que hace vida en el parque de los príncipes

El elegido es el también ex futbolista y ex entrenador del Niza, Christophe Galtier, el cual llegaría a París, a principios de la próxima semana para ser real su contratación con el club.

¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ VINCULADO AL CLUB?

El ex entrenador del Niza estará ligado al equipo que preside Nasser Al-Khelaïfi por un contrato de sólo dos años, aunque los títulos dictaminarán si es posible que el entrenador francés pueda conseguir al mando de la institución.