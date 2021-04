Pachuca se juega en menos de 72 horas su pase a la Liguilla

El entrenador técnico del Pachuca, el uruguayo Paulo Pezzolano, aseguró que Santos Laguna nunca inquietó a sus dirigidos a pesar de que jugó con un hombre menos durante 50 minutos. Pezzolano Indicando que: "No pasamos apuros en ningún momento".

27 de Abril 2021

Tras la victoria 1-0 del ClubdeFútbolPachuca a SantosLaguna, el entrenador técnico del Pachuca, el uruguayo PauloPezzolano, reconoció luego del partido que no pasaron ningún tipo de apuros ante los laguneros, a pesar de que se quedó con uno menos por la expulsión de su mediocampista LuisChávez en el minuto 39 del encuentro y apenas anotar un gol, por la vía penal en el minuto 58 concretado por el delantero argentino, IsmaelSosa.

“Sabíamos que no teníamos una gran chance de gol, por suerte conseguimos ese penal, no nos molestaron todo el partido, no pasamos apuros en ningún momento, nunca pasamos apuros en la zona baja y pudimos ampliar con esa de Romario Ibarra. Lo único que puedo hacer es destacar la valentía, seguimos en carrera”, indicó PauloPezzolano, tras la victoria del Pachuca por 1-0 sobre SantosLaguna.

El ClubdeFútbolPachuca necesitaba ganar para llegar a la última jornada con oportunidades de clasificar a la Liguilla, donde por la Jornada17 se enfrentará al AtléticodeSanLuis el próximo jueves 29 de abril.

Mientras que SantosLaguna ya tiene su boleto a la FaseFinal del torneo con 25 puntos en el quinto lugar de la TablaGeneral del TorneoClausuraGuard1anes2021 y lucha por quedar entre los primeros cuatro del campeonato, quedándole un encuentro ante Puebla correspondiente a la Jornada17 de la FaseRegular del certamen.

Por otro lado, el entrenador técnico de Santos Laguna Guillermo Almada, indicó que: “Le regalamos la posibilidad de anotar por un penal y ellos aglomeraron mucha gente, no tuvimos la claridad posible”.

“Fue intenso con un jugador menos, lo único que tenemos es prepararnos bien, estamos preparados para jugar en 72 horas, es un partido muy intenso, porque SanLuis también se juega mucho, tenemos que recuperar, los que no participaron mucho, estar a la orden, tenemos que estar al 100 por ciento, porque nos jugamos el año”.