Palmeiras se lleva a Nicolás De La Cruz

Así lo aseguran en Brasil, el jugador uruguayo finaliza su vínculo con River Plate y por el momento no hay arreglo.

Por: Mauro Palacios 12 de julio 2022 · 11:34 hs

Nicolás De La Cruz manifestó públicamente la intención de renovar con River Plate, mientras que los dirigentes son optimistas, confían en la buena relación entre las partes y aseguran que es solo cuestión de tiempo.

No existen dudas en el relato, pero los papeles indican que el vínculo de Nicolás de la Cruz con River finaliza en diciembre de 2022 y que ya está en condiciones de empezar a negociar como jugador libre, lo que genera cierta incertidumbre en los hinchas y en Marcelo Gallardo, aunque no se sepa si en 2023 seguirá siendo el entrenador.

El gigante que viene por él es nada más ni nada menos que el invencible a nivel sudamericano, Palmeiras lo tiene en la mira para llevárselo sin dejarle ningún beneficio económico a River Plate.

El gran objetivo es sumarlo libre en enero próximo, aunque por el momento se trata de un interés, no hay llamado alguno ni propuesta formal a su representante Paco Casal.

Palmeiras ya tuvo en la mira a Nicolás De La Cruz en 2021 junto con Rafa Borré y Gonzalo Montiel y cuenta con las condiciones para reemplazar a Gustavo Scarpa.

Matías Patanián, vicepresidente de River marcó un tono optimista. "Porque esos casos son bien diferentes: el jugador se expresó públicamente a favor de seguir y tenemos contacto fluido y amigable los agentes, a los cuales fuimos a ver a Montevideo con Brito y Francescoli", expresó para marcar diferencia con los casos de Angileri y Rollheizer.

River Plate compró el 30% del pase (en agosto de 2017) en u$s 3.000.000, pero en la última renovación llegó a un acuerdo con el Liverpool de Uruguay para quedarse con al menos u$s 9.421.000 por una eventual transferencia, lo que equivale a un 42,82% del valor de su cláusula, que es de u$s 22 millones brutos.