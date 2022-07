"Para mí es uno más": Un futbolista cargo contra Haaland

La llegada de Erling Haaland a Manchester City ha causado mucho revuelo, por este motivo un jugador apuntó contra el delantero noruego.

Por: Facundo Agudo 15 de julio 2022 · 10:46 hs

La llegada de Erling Haaland al City causo una verdadera revolución, por este motivo mucha gente ha hablado sobre si el delantero noruego marcará la diferencia en la Premier League. Por este motivo el arquero de Chelsea, Edouard Mendy aprovechó para ningunear al delantero.

El portero senegalés aseguró que, para él, Haaland es uno más: "Lo miro como a Benteke, no hay tanta diferencia entre el City y Crystal Palace" dijo para The Sun. Benteke es un atacante congoleño que juega en el Crystal Palace tras su fallido paso por el Liverpool. Por este motivo para Mendy, Haaland es similar al delantero africano.

"No se trata de un jugador en concreto o de un equipo. Los porteros solo tenemos que fijarnos en cada delantero, en cada equipo contra el que jugamos para ganar". Expresó Mendy, "¿Haaland? "Miro a Haaland como miro a Christian Benteke en Crystal Palace, no es tan diferente entre el Palace y el City. Hay que estar concentrado porque es delantero y puede marcar. Tenemos nuestros métodos y no necesito decir cuáles son. Pero estudio bastante" agregó.

Haaland se medirá ante Mendy el 2 de enero de 2023, cuando el Chelsea reciba al Manchester City en Stamford Bridge por a decimonovena fecha de la Premier League. Mendy también habló de la salida de su compatriota Sadio Mané del Liverpool: "Perdimos a alguien grande y espero que disfrute de la Bundesliga. También es una gran pérdida por su calidad, impacto y porque es un ejemplo" dijo al respecto.

"Mi verano fue bueno. Disfruté el tiempo con mi familia, creo que todos lo necesitábamos después de una larga temporada, especialmente por la Copa Africana. Necesitaba el descanso para estar listo mental y físicamente para la nueva temporada. Ahora estamos listos", Mendy se ve en perfectas condiciones para la próxima temporada.