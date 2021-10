Paul Pogba y Adidas lanzaron unos increíbles zapatos que apoyan al planeta

El futbolista y la diseñadora Stella McCartney anunciaron los Predator Freak

Por: Gerardo Romero 26 de Octubre 2021 · 20:00 hs

Adidas presentó este fin de semana los Predator Freak, sus primeros zapatos 100% veganos, los cuales llegan de la mano con el jugador Paul Pogba y diseñados por Stella McCartney.

El modelo que forma parte de una edición especial es la última versión de los icónicos Predator de la compañía de ropa deportiva, los cuales fusionan el diseño distintivo y los valores sostenibles de Stella McCartney con el estilo y los atributos de alto rendimiento del campeón de la Copa del Mundo con Francia y actual jugador del Manchester United, Paul Pogba.

Los Predator Freak de Paul Pogba x adidas by Stella McCartney incorporan las últimas innovaciones de rendimiento de la franquicia, además de poseer materiales y componentes que fueron analizados minuciosamente para garantizar que se ajusten a los estándares de rendimiento veganos y puedan ser funcionales para cualquier atleta de élite.

La silueta distintiva y el exterior en tejido Primeknit blanco vienen adornados con los icónicos estampados de leopardo y Earth Protector. La tecnología Demonskin de Adidas con inserciones de caucho en relieve lucen un diseño de color naranja oscuro. Por su parte, los detalles exclusivos de Stella McCartney incluyen un acabado iridiscente y un logo metalizado en los colores del arcoíris con efecto degradé en el talón, algo nunca antes incluido en otro zapato deportivo.

"Desde los inicios de mi colaboración con Adidas, no hemos parado de desafiar los límites de la alta costura y la ropa de alto rendimiento, por lo que es increíblemente emocionante trasladar nuestros diseños al mundo del futbol con el atleta y superestrella Paul Pogba”, expresó McCartney.

Por su parte, Pobga expresó lo especial que fue dicha colaboración para él, debido a que es un apasionado del diseño y la moda, por lo que agradeció la oportunidad que le brindó la marca deportiva.

"Ante todo soy futbolista, pero tengo un gran interés en la moda y el diseño, y siempre he querido explorar esto más allá. Esta colaboración ha sido particularmente especial para mí porque he sido un fan del trabajo de Stella McCartney desde hace mucho tiempo, así que cuando nos reunimos para The Huddle el año pasado y tuvimos esta idea, sentí que era la oportunidad perfecta para crear algo juntos. Estábamos en pleno confinamiento y me hacía mucha falta jugar al fútbol, por lo que disfruté mucho poder enfocarme en algo que combina mi amor por el deporte con mi pasión por la moda y el estilo. El modelo que creamos con Adidas es audaz y único, y espero con ansias el momento de poder usarlos en la cancha", destacó.