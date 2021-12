Pedri reveló cuál es su mayor deseo en el fútbol

El jugador del Barcelona aspira a ganar un Balón de Oro

Por: Gerardo Romero 01 de Diciembre 2021 · 18:59 hs

El mediocampista español del FC Barcelona, Pedro González “Pedri”, reveló que su mayor sueño dentro del fútbol es ganar un Balón de Oro, declaraciones que realizó luego de la ceremonia en la que ganó el premio “Golden Boy” a mejor jugador joven del mundo.

“Ganar un Balón de Oro es lo que todo futbolista tiene como objetivo, a nivel mundial es el mejor. Ojalá que pueda tener la oportunidad de ganarlo algún día, pero sé que queda lejos y tengo que trabajar muchísimo para poder ganarlo”, expresó la joven promesa de 19 años.

Además de esto, el canario aseguró que su familia es quien lo ayuda a mantener la humildad y buscar ser un mejor jugador cada día. “Están pendientes de mi para que tenga los pies en el suelo”, destacó.

En cuanto a la lesión que atraviesa actualmente el joven jugador, negó que se deba a la sobrecarga de partidos de la temporada pasada y confía que estará muy pronto en un excelente nivel físico. “Yo siempre quiero jugar, es lo que más me gusta, estoy feliz en el campo. No sé cuándo voy a poder volver, tengo que recuperarme bien y el tiempo decidirá cuando esté listo”.

“Mi año ha sido espectacular, todo lo que podía haber vivido lo he vivido, estoy muy contento, he vivido experiencias muy buenas, he mejorado mucho como persona y como futbolista. Estoy agradecido por las cosas que me están tocando vivir”, concluyó Pedri.