Pep Guardiola: Así le afectó a “Kun” Agüero la muerte de Maradona, por su vinculación familiar

En rueda de prensa el DT del Manchester City comentó como le afecto a Sergio “Kun” Agüero el fallecimiento de Maradona y además recalcó lo importante que es el “Kun” Agüero en el equipo.

Por: Xavier Mejía 27 de Noviembre 2020 · 20:59 hs

Para el DT del Manchester City Pep Guardiola, Sergio “Kun” Agüero tuvo un duro partido de Champions el paso 25 de noviembre tras conocerse el fallecimiento de Maradona, así lo confirmó en rueda de prensa.

Diego Armando Maradona y Sergio “Kun” Agüero

Vale resaltar, que Agüero estuvo casado Giannina, la hija menor de Maradona, con quien tiene un hijo a quien llamarón Benjamín, en una relación que duro desde 2007 hasta 2013, fecha en la que se separaron.

Guardiola comentó "Obviamente las noticias de Maradona fueron duras para Agüero. Especialmente para su hijo. El partido contra el Olympiacos fue difícil para Sergio. No es fácil para mí contestar sobre su situación, es más una pregunta para él. Es una situación dura para la familia".

Del mismo modo Pep Guardiola agregó sobre Agüero "Agüero nos dará buenos momentos esta temporada. Todavía no está en su mejor momento, viene de una lesión larga y luego se volvió a lesionar… Necesita estar fino para dar su mejor rendimiento".

Un punto adicional, fue la posible renovación de Agüero, quien tiene contrato hasta el próximo verano "Agüero merece tener un trato adecuado" del Manchester City "en relación a su contrato y discutir todos cuál es su mejor opción".

Diego Armando Maradona y Sergio “Kun” Agüero

Ya para terminar Pep Guardiola agregó "He tenido suerte en mi carrera con los jugadores que he tenido, y Sergio es uno de los mejores. Seguro. Como ser humano, puedo decir que no he encontrado ninguna gran estrella que fuera como él".