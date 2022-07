Pep Guardiola elogia a Julián Álvarez tras partidos de preparación

El entrenador español llenó de elogios a su nueva joya, pero no solamente a él, sino a River Plate como institución y a Marcelo Gallardo.

Pep Guardiola se rinde a los pies de pocas personas, algunos pocos que aparecen son, Sergio Agüero, Lionel Messi, Marcelo Bielsa y Marcelo Gallardo, pero hoy llegó el turno de Julián Álvarez, el nacido en Calchín que en menos de un mes ya se ganó el cariño de su entrenador y la hinchada del Manchester City.

Esta viernes, mediante una entrevista en ESPN con el periodista Miguel Simón, el entrenador del Manchester City habló, de su nuevo fichaje proveniente de River Plate y lo elogió, no es la primera vez y remarcó virtudes de su ex entrenador, Marcelo Gallardo.

“Con Julián no nos hemos equivocado, eso es lo mayor que podemos hacer. Nos habían dicho que era un chico fantástico y eso lo hemos comprobado. Es un jugador absolutamente de equipo que se nota por el esfuerzo que da. Tiene gol, cuando le cae la pelota cerquita del área, tiene entre ceja y ceja la portería”.

“Ha sido un fichaje extraordinario que nos va a ayudar muchos años aquí. Se va a quedar y nos va a ayudar mucho porque puedo jugar muy centrado, más hacia el lateral, posiciones más extremo hacia adentro”.

“No tengo ninguna duda de que pueda adaptarse y jugar junto a (Erling) Haaland. Si jugamos con extremos muy abiertos le veo más difícil, pero si jugamos con extremos más cerrados él puede adaptarse”.

Si alguno tenía dudas sobre la admiración de Pep para con Marcelo Gallardo y su trabajo, lo remarcó. “Todo el trabajo de Marcelo Gallardo con River y él lo vamos a aprovechar y ojalá podamos añadirle alguna cosa a su juego, a entenderlo de otra manera y que pueda ir creciendo, pero por sobre todo que se encuentre feliz. Como club queremos que se encuentre y se adapte bien y estamos seguros de que así será”.

“Julián vino de un equipo grande que genera mucha exigencia en donde tienes que ganar, mañana ganar y mañana ganar. Estas cosas se van inoculando en la cabeza y en el alma del jugador. Uno no compra solo las calidades, si no que también la mentalidad de un equipo grande, de que puedes perder pero que no vale“.

“Ya se ha adaptado. Allá en América (Estados Unidos) demostró que ya se había adaptado. Los entrenamientos que vimos antes de viajar a Estados Unidos para jugar con el América ya se vio. El que es bueno necesita dos medias tardes y él ya lo ha hecho“.

“La gente dice...necesita un tiempo de adaptación´, pero no es así, los buenos no necesitan tiempo, los buenos se adaptan rápido porque se ajustan y entienden rápido y el fútbol es universal. El que es goleador, es goleador en Argentina como en Inglaterra. El que es pillo, es pillo en Argentina y aquí”.