Phillippe Coutinho vuelve a la Premier League pero no al Liverpool

El mediocampista brasileño volverá a la Premier League para vestir unos colores diferentes al Liverpool

Por: Alejandro Liporacci 07 de Enero 2022 · 14:59 hs

El FC Barcelona consiguió el objetivo que tenía en mente respecto al futuro del jugador brasileño Phillippe Coutinho dentro del club, el mismo volverá a salir cedido de la institución rumbo a la Premier League pero no volverá a vestir los colores del Liverpool de Jürgen Klopp, aunque sí tendrán que ver los reds en su futuro.

El jugador de la selección de Tite, llegó al Aston Villa de Steven Gerrard que a pesar de la racha negativa que acumulan actualmente, no han desentonado demasiado desde la llegada del ex técnico del Rangers de Escocia. El jugador estará cedido en principio hasta final de temporada pero tendrá opción de compra.

El entrenador inglés tiene la intención de convertir a Coutinho en su 'nuevo' Grealish, y por ello tiene toda la confianza en quien fue su compañero en el Liverpool por tres temporadas. "Un gran talento. Es con su calidad cuando tiene el balón. Es triste como la gente intenta desacreditar lo porque no le está yendo bien en los últimos meses. Futbolista top Y si vuelve Inglaterra demostrará qué es un fuera de serie", dijo Gerrard unos días antes de hacerse oficial el fichaje.

"No tengo más decir cosas positivas sobre Coutinho. Es un ganador, ha logrado títulos donde estado y jugó de manera increíble en el Liverpool. Es mi amigo y no creo que te apoden 'El Mago' no eres un futbolista especial", señaló el entrenador inglés sobre lo que puede aportar Coutinho a su Aston Villa.