Piojo Herrera estremece a Tigres con fuertes palabras contra los rumores

El estratega desmintió la búsqueda de nuevos fichajes

Por: Gerardo Romero 21 de junio 2022 · 18:34 hs

El director técnico de los Tigres de la UANL, Miguel Piojo Herrera, no aguantó la ola de rumores sobre el presente mercado de fichajes y decidió contar todos los movimientos que el cuadro felino espera hacer antes de iniciar el torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Durante unas palabras ofrecidas este martes a TUDN, el estratega detalló que no están interesados en el defensor central del Club Puebla, Israel Reyes, alegando que tienen esa posición más que reforzada para enfrentar a cualquier equipo del torneo local.

“Son especulaciones, lo he dicho, defensivamente el equipo está bien, está sólido, y el torneo pasado dejé ir un central y traje dos, a Igor Lichnovsky y a Jesús Ángulo, la directiva trajo a dos jugadores importantes”, expresó Herrera.

“Tenemos a Diego Reyes, Hugo Ayala, a Eduardo Tercero, Francisco Venegas, entonces especular que necesitamos un central, pues no”, añadió el técnico, quien ya comanda los entrenamientos de pretemporada de los felinos.

Herrera también habló sobre la posible salida de Carlos González, resaltando que es un elemento bastante importante para el club, pero que si emigra al Toluca no buscará ningún sustituto, debido a que tiene los jugadores con que suplirlo.

“Estamos en la mira de buscar algo que nos vuelva a completar el plantel, si no viene alguien, no sale nadie, si en esta situación de Charly, sale del equipo, no nos vamos a acelerar y salir a buscar cualquier cosa, porque primero te encajan el diente lindo y segundo porque no es por llenar un hueco”, destacó.

“Ahí está Nico, fue el goleador en el primer torneo que estuve aquí y el segundo fue André-Pierre Gignac, tenemos gente para suplir a cualquiera y salir a buscar con tranquilidad”, sentenció.