Piqué: “Estamos en una situación crítica”

Tras el 2-2 entre Osasuna y Barcelona, Piqué y Xavi salieron a hablar sobre el duro momento que vive el club catalán.

Por: Facundo Agudo 12 de Diciembre 2021 · 15:40 hs

Gerard Piqué, hablo sobre el critico momento que vive su equipo “El objetivo es pensar en el próximo partido. Solo a corto plazo. Sabemos que a largo, estos jóvenes van a ser muy buenos para el club. Hay que sacar resultados, ganar y volver a ganar. Es urgente de verdad. Estamos en una situación crítica”.

También se refirió a la idea que este empate es injusto, ya que a su parecer el Barcelona tuvo un buen partido, pero la suerte no esta de su lado. “Una pena. Creo que hemos jugado bien, hemos competido en un campo muy difícil. Ellos se basan casi todo en las jugadas de estrategia. Al final un rechace en el borde del área… una pena porque creo que el partido era bueno viendo de dónde veníamos. Nos vamos con un punto, nada contentos con el resultado. Hay que ganar de tres en tres.”

Pero Piqué mostro optimismo de cara al futuro ya que se nota que el Barcelona ha crecido en lo futbolístico desde la llegada de Xavi. “Creo que poco a poco vamos a ir dando más. El equipo hoy ha competido. Obviamente que podemos jugar mejor. Lo que no puede faltar es actitud y trabajo y en eso no le falta nada. Mejoraremos en juego y resultados. Es cuestión de tiempo pero no lo tenemos. Es urgente empezar a ganar. Ahora cada partido es una final.”

Xavi, el entrenador del club culé también dejo unas palabras post partido donde dejo en claro los próximos objetivos a corto plazo del club. “El objetivo es estar entre los cuatro primeros e intentar colarnos en la lucha por la liga, ¿por qué no? está difícil pero hay que seguir creyendo.”

Lo mas critico de Xavi fue con los jugadores experimentados del plantel, dejando ver su dureza con ellos “Yo me centro en el Barcelona. Las aportaciones de los jóvenes las tenemos. Están sosteniendo al equipo en momentos difíciles. El esfuerzo es extraordinario. La diferencia la marcan los jóvenes y es difícil de digerir. Hay que seguir creyendo. Va a costar cambiar esta dinámica. Que venga un resultado favorable. Teníamos la victoria y se nos ha escapado.”

En su mensaje le ha dejado claro a los jugadores experimentados que son ellos quienes tienen que salir a dar la cara por el equipo y no los jóvenes, que pesar de esto son los que mantienen vivas las esperanzas del Barcelona.