Plantel de Rayados se la canta claro a la fanaticada: ¡Están con el Vasco!

Los jugadores siguen apoyando al técnico a pesar de la derrota en el Mundial de Clubes

Por: Gerardo Romero 16 de Febrero 2022 · 21:00 hs

Rayados de Monterrey ya está listo para enfrentar los partidos del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, sin embargo, siguen recibiendo fuertes críticas contra el técnico Javier Aguirre, esto debido a la mala actuación que registraron en el pasado Mundial de Clubes, donde apenas alcanzaron el quinto puesto.

A pesar de esta situación, el futbolista César Montes aseguró recientemente que el plantel está completamente a favor del estratega y el proyecto que posee, debido a que confían en alcanzar grandes cosas.

“Aunque sea obvia la respuesta, créelo que así es, estamos con él, estamos fuertes en todos los sentidos, cerramos filas por lo que se ha hablado, por lo que ha habido en el entorno del equipo. Estamos con él, estamos fuertes para encarar la Liga”, declaró.

El Cachorro aceptó que el equipo no estuvo a la altura en el torneo internacional, por lo que no pudieron cumplir las expectativas que había en Emiratos Árabes, aunque resaltó que todo el grupo es culpable del fracaso, así como cuando fueron responsables de convertirse en los campeones de la Concachampions 2021.

“No tenemos que buscar un culpable, aquí todos somos un equipo, cuando logramos el campeonato ganó el equipo, no el técnico ni Rogelio que metió gol, ahora sucede lo mismo, no se salvó ni Maxi ni yo, no estuvimos a la altura, pero hay que dejarlo en el pasado y enfocarnos en la Liga”, resaltó.

Para concluir, el zaguero azteca habló sobre las palabras de Duilio Davino, quien dijo que todos en el plantel están en evaluación constante.

“La declaración no es una presión para nosotros, sabemos que estamos en evaluación semana a semana, inclusive en los entrenamientos y cada uno que pertenece a la institución. No es declaración para meternos presión, ni al técnico, es algo que ya sabemos”, concluyó Montes.