Pochettino disparó con todo luego de la durísima derrota del PSG

Si algo le faltaba al PSG, para sumar críticas, era esta dura derrota como visitante frente al Nantes por la Ligue 1. Su entrenador quedó enfurecido.

Por: Mauro Palacios 19 de Febrero 2022 · 22:01 hs

Mauricio Pochettino no tiene paz, y esta vez apuntó contra el árbitro, Mikael Lesage, al que acusó de no medir a ambos equipos de la misma manera, más allá de haber cobrado dos situaciones claves ,para el PSG,que luegofueron modificadas por el VAR.

"Hay que separar las cosas. No perdimos el partido por culpa del árbitro. Pero creemos que debe tenerse en cuenta que los criterios no fueron los mismos para los dos equipos. Por eso puedo entender el nerviosismo de los jugadores y de mi director deportivo. Habría que repasar el partido para ver esos criterios y esas decisiones que no eran las mismas según los equipos. No significa que perdimos el juego por eso".

Lesage, había decidido la expulsión de Dennis Appiah en Nantes, pero luego le avisaron que era apenas amarilla, y no vio el penal que derivaría en el tercer tanto del vencedor, por lo que terminó por cobrarlo el video asistente.

"Hicimos algunas cosas muy buenas ofensivamente. La producción en esa zona ha sido muy buena en cuanto a circulación y combinaciones. Es una pena que no hayamos podido poner otras facetas de nuestro juego, sobre todo defensivamente hacia adelante. Esto hubiera mejorado nuestro buen desempeño ofensivo".