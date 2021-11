Pochettino dispuesto a dejar el PSG tras una tentadora oferta

Pochettino es buscado por un gigante de la Premier League y estaría dispuesto a abandonar el PSG de Messi.

Por: Facundo Agudo 22 de Noviembre 2021 · 15:52 hs

Tras la salida de Solskjaer, el United busca un entrenador que tome ese lugar y de acuerdo con varios medios ingleses, el favorito a ocupar el puesto es el entrenador argentino del PSG, Mauricio Pochettino, el cual estaría interesado en llegar de manera inmediata a Old Trafford.

El DT argentino es muy bien visto por el director deportivo del Manchester United, Ed Woodward y también tiene el aval de una leyenda del club, el Señor Alex Ferguson. Ahora con la salida del Solskjaer, consumada Pochettino es la primera opción del United, tras las negativas de Zidane y Conte.

También según medios ingleses, aseguran que el interés es mutuo, medios de la talla de The Telegraph aseguran que Pochettino esta muy interesado en tomar las riendas de los Red Devils y estaría dispuesto a dejar el PSG de manera inmediata ya que no se encuentra del todo contento en Paris y su relación con Leonardo, Director Deportivo del PSG, no es la mejor de todas.

De todos modos, su salida del PSG antes de terminar la temporada es muy complicada, ya que desde el club parisino no se ha cuestionado la continuidad del argentino en el banco del PSG y todavía no han buscado su posible reemplazo.