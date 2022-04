Polonia ataca a Messi de cara al Mundial de Qatar

En Polonia no le temen a Lionel Messi y calientan su próximo partido en el Mundial de Qatar

Por: Alejandro Liporacci 03 de Abril 2022 · 00:22 hs

Habiéndose sorteado la Fase de Grupos para el próximo Mundial de Qatar, ya se conocen los duelos que se vivirán en cada uno de estos grupos. Y en el caso de Polonia, ya esperando lo que será su duelo en el 'C' ante la Argentina de Lionel Messi.

Los polacos con el delantero Robert Lewandowski como principal figura, esperan con ansias a un duelo con el equipo de Scaloni que tiene como capitán a la figura del PSG.

Para el ex técnico de la selección polaca, Antoni Piechniczek señaló el duelo de Lewandowski y compañía ante la Argentina de Messi ya no es relevante porque el '10' ya es un "abuelo".

"Reconozco que me hubiera interesado más este duelo si Lionel Messi hubiera tenido cinco o seis años menos. O si era un compañero de Lewandowski. Podemos estar emocionados con tal competencia, pero seamos honestos, Messi ahora es el ‘abuelo del bosque’", señaló el ex entrenador.

"Es posible que el entrenador decida ponerlo en la banca con la forma actual de Messi. Para no asustar a otros jugadores jóvenes de la Selección Argentina puede desempeñar un papel como Zlatan Ibrahimovic en la Selección de Suecia jugando los últimos 15 o 20 minutos del partido, entrando como suplente", continuó.

"También puede suceder que Messi juegue un torneo sensacional. Esto no lo sé, pero no se puede descartar esta opción, porque en el fútbol siempre hay sorpresas. Sin embargo, al ver cómo luce con los colores del Paris Saint-Germain, no es el mismo de antes", añadió.