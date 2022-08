¿Por qué Chicharito Hernández dejó caer la bandera de México?

El jugador mexicano que se encuentra fuera de su selección, justificó la tan criticada situación vivida y dejó claro que no siempre se encuentra ubicado para entener a los fanáticos.

Por: Mauro Palacios 06 de agosto 2022 · 19:48 hs

Javier “Chicharito” Hernández es noticia en los últimos tiempos por los desplantes y polémicas, más que por lo que muestra dentro de los campos de juego en la MLS u otro torneo a nivel clubes.

En esta ocasión por medio de un video en su cuenta de Instagram decidió romper el silencio y grabar las razones por las que se le vio tirando al piso la bandera de México, así como la razón por la que rechazó frenar y entregar un autógrafo a un pequeño aficionado que se vio defraudado.

El atacante del LA Galaxy de la MLS entregó su versión sobre la polémicas que ha protagonizado hace unos días.“Decidí no firmar la bandera y después de eso la verdad yo no sabía que la tenía agarrada. Según yo la tenía agarrada la persona que me la entregó. No es que la tire, sino que la quiero mover para seguir firmando más cosas y desafortunadamente se cayó”.

“Sabemos que eso es muy desafortunado y le pido perdón y a su familia. Estoy platicando con la gente del Galaxy para saber si podemos contactarlo para darle una foto, saludarlo, regalarle una camiseta, invitarlo a un partido o algo. No estuve al 100, soy humano, soy muy pasional, cuando hay algo en mi cabeza se me queda mucho en la cabeza. Quiero pedir una disculpa, se me fue completamente. Más que nada le dije que no porque yo estaba viendo más gente allá adelante que les quería firmar”.