¿Por qué Riquelme rechazó la Copa Argentina?

El vicepresidente de Boca Juniors tuvo un extraño rechazo por la copa recién ganada por los jugadores, le quisieron acercar el trofeo y...esta fue su reacción.

Por: Mauro Palacios 09 de Diciembre 2021 · 09:27 hs

Boca Juniors no tuvo ideas y en el segundo tiempo se preocupó más en no perder y tratar de llegar a los penales, que en ir a buscar, como un equipo grande que es, para vencer a Talleres. No fue posible en los noventa minutos de partido y tuvo que recurrir a los penales para consagrarse en la Copa Argentina 2021. Tras conseguir el título, Juan Román Riquelme habló con TyC Sports y tuvo una rápida reacción cuando quisieron acercarle la Copa.

Luego del triunfo por penales ante Talleres de Córdoba se observó una imagen pocas veces vistas de Juan Román Riquelme, y que todos los aficionados aprovecharon para inmortalizar con sus celulares, exultante y cantando como un fánático más del Xeneize. “Ahora soy hincha”, expresó Riquelme al verse en la pantalla mientras dialogaba con TyC Sports y explicó, “De jugador no festejaba, caminaba. Caminando en la cancha y ver al hincha festejar, ya me alcanzaba”.

"¡No! Esa es de los jugadores", dijo inmediatamente cuando giró y observó que un colaborador traía en sus manos el trofeo para que el vicepresidente lo tenga entre sus brazos mientras brindaba la entrevista. "Esa es de ellos", finalizó y se la llevaron antes de recibir un reto.

“Confío en los muchachos. Soy un convencido que tenemos grandes jugadores, soy un convencido que estamos compitiendo siempre al máximo, que queremos jugar mejor siempre, cuando ganamos y perdemos”.