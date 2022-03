¿Por qué Solari no se siente seguro en el América?

Después de igualar en el último minuto frente a Querétaro en el Azteca, Santiago Solari declaró que, sobre su continuidad, la última palabra la tendrán los "superiores".

Por: Mauro Palacios 02 de Marzo 2022 · 08:41 hs

El futuro de Santiago Solari se decidirá este miércoles en una reunión en Coapa. Medios mexicanos pudieron confirmar al término del partido ante Gallos Blancos determinarán si hay continuidad en el proyecto del argentino o el América tendrá nuevo entrenador.

En su conferencia de prensa tras el 1-1 con Querétaro, empate que llegó con un penal al minuto 95 para los visitantes, Santiago Solari buscó esquivar una respuesta sobre si continuará o no. "Yo soy un empleado y no tengo la respuesta a si estaré, habrá que hacer esa pregunta a las autoridades pertinentes. Mañana se entrenará temprano y habrá que seguir creyendo en las cosas que hemos hecho bien, no nos ha alcanzado para ganar pero han sentado una base para lograrlo, a sabiendas de que eso no alcanza".

"Te doy oportunidad de hacer una pregunta del juego, no más de lo ya mencionado a tu compañero", dijo en primera instancia, para luego ilusionar al aficionado..."Lo que siempre ofrece el profesional o promete es trabajo, dedicación, compromiso, esfuerzo, seriedad , profesionalismo y humildad. Es lo mismo que hemos ofrecido desde el principio y lo que debe ofrecer cada futbolista de este equipo".

La conferencia de prensa de Santiago Solari se retrasó porque por espacio de una hora hubo un careo en el vestidor entre el técnico y Santiago Baños, sin jugadores presentes.

"Lo que hable o deje de hablar el presidente con los jugadores y cuerpo técnico son cosas privadas, ustedes entenderán".