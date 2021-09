Posible sanción para dos jugadores de la selección argentina

Lo Celso y Romero podrían ser sancionados por irrumpir con el mandato impuesto por su club.

Por: Facundo Agudo 06 de Septiembre 2021 · 14:19 hs

El Tottenham junto con la Premier League habrían acordado no liberar a sus jugadores para partidos internacionales que se encuentren en la lista roja, sin embargo Cristian Romero y Giovani Lo Celso viajaron de todas formas y podrían perderse los próximos dos encuentros, pero no solo esto, sino que también serían multados una vez vuelto a sus clubes. Este incidente no ha gustado nada al Tottenham Hotspur, puesto que ellos se opusieron en primera instancia a dejar ir a los jugadores, pero no tuvieron opción al ser obligados por el resto de entes.

Por su parte el arquero titular de la selección Emiliano Martínez, viajará hoy mismo a Croacia donde realizara el confinamiento sanitario correspondiente de diez dias, perdiendo así la oportunidad de enfrentar a Bolivia mañana martes 7 de septiembre.