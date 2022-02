Presidente de La Liga advirtió la llegada de estrellas al fútbol español

El presidente de la liga española confirmó que dos grandes estrellas jugarán en España la próxima temporada

Por: Alejandro Liporacci 18 de Febrero 2022 · 16:42 hs

En una reciente entrevista concedida el presidente de La Liga, Javier Tebas, habló de las novedades que podría tener el fútbol español para la próxima temporada, y aseguró que la presencia de dos estrellas emergentes que formarán parte del Real Madrid en el próximo mercado de pases. ¿Se cumplirán sus fichajes?

“El Real Madrid se va a hacer con Mbappé y Haaland. No es que tenga datos o información de Mbappé, pero es muy raro que un jugador al que le quedan seis meses, que ya es libre y no ha renovado, de pronto se quede en donde está. Por eso digo que Mbappé tal vez se vaya del PSG y le vendría de maravilla a LaLiga tenerlo”, indicó el presidente de La Liga sobre la posibilidad de que lleguen ambos jugadores al club merengue.

La única realidad "oficial" con respecto al futuro de los delanteros francés y noruego, es que no tienen destino escogido para la próxima temporada. Por parte de Mbappé el jugador aseguró no tener escogido que hará luego de junio; mientras que por parte de Haaland el jugador mantiene contrato con el Dortmund y de momento el club alemán no se plantea su salida a pesar de los rumores.

“Madrid, Barcelona y Juventus son tres náufragos que van con bandera de falsa unidad en eso de la Superliga que nunca se va a hacer, no es posible. Barça y Juventus están parcialmente en la ruina”, agregó Javier Tebas al ser preguntado nuevamente por la creación de la Superliga Europea.