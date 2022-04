Presidente de la UEFA es acusado de querer boicotea partidos del Real Madrid, Barcelona y Juventus

Los clubes realizarán una gira por los Estados Unidos que presuntamente pudo ser cancelada

Por: Gerardo Romero 18 de Abril 2022 · 11:00 hs

El reconocido empresario de Estados unidos, Charlie Stillitano, acusó al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, de "declararle la guerra" para evitar que el FC Barcelona, la Juventus y el Real Madrid (equipos involucrados en la Superliga) disputaran partidos amistosos en suelo norteamericano.

Según la información recopilada por The New York Times, Ceferin le habría hecho una especie de advertencia a Stillitano (dueño de Relevent Sports Group) por hacer negocios con los equipos mencionados, lo que pondría en riesgo su inversión.

"He oído hablar de su negocio con los tres clubes que Intentaron destruir a la UEFA, al futbol y a mí personalmente. Es una pena que no lo entiendas. El hecho de que trabajes con ellos significa que yo, la UEFA o cualquier persona en la que pueda tener influencia, no tendremos ninguna relación comercial o privada contigo hasta que estés del otro lado", fue la advertencia del mandatario de la UEFA.

Los abogados del magnate calificaron este hecho como “amenazante” y declararon que "quedó claro que Ceferin, la UEFA, y por extensión su nuevo socio, Relevent, le estaban declarando la guerra a Stillitano por considerar una afiliación con los tres equipos".

Relevent es la compañía que mantiene los derechos de transmisión de la Champions League en América del Norte, por lo que mantiene una estrecha relación con la UEFA.