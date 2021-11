¿Problemas en casa? Ancelotti asegura que todo va bien con este jugador

El estratega del Real Madrid se siente complacido con Isco Alarcon

Por: Gerardo Romero 24 de Noviembre 2021 · 19:34 hs

El director técnico del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, explicó el inconveniente que se vivió durante el partido contra el Granada, cuando el jugador Isco Alarcón pidió no seguir calentando al expresar su molesta por ser un jugador profesional y no ver minutos de juego.

El mandamás merengue detalló que hasta ahora no se ha registrado ninguna disputa con el español y que mantienen una buena relación.

Los rumores sobre una complicada situación en el vestuario se generó cuando Isco le pidió a uno de los asistentes de Ancelotti que no quería seguir calentando y su entrenador le respondió con un gesto, dándole ingreso al mediocampista cuando el juego ya estaba sentenciado. El italiano destacó que por ahora no ha hablado sobre esta situación porque no le dio importancia.

“Isco no quiere calentar y no tengo que hablar con él porque le tengo mucho cariño y no es un gran problema. Si mi asistente le dice calienta un poco más y él dice, ya estoy caliente, es porque estaba listo para entrar y ha entrado. No hay que hacer un lío de esto”, expresó el estratega.

“No tengo que hablar con Isco. Es un profesional serio, está enfadado porque no juego y lo siento. Pero nunca me ha faltado el respeto ni yo a él, la relación que tenemos no es solamente profesional, hemos pasado mucho tiempo juntos y nos respetamos al máximo”, concluyó.